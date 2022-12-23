Повітряних тривог в Україні може побільшати через авіанавчання у Білорусі





Про це повідомляє Юрія Ігната в ефірі телемарафону.



Ігнат зазначив, що ситуація в Україні буде залежати від того, які літаки білоруси та росіяни будуть використовувати під час навчань. Якщо у небо піднімуть стратегічну авіацію, то українців будуть попереджати про загрозу.



"Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 - це носій "Кинджалу", якщо він піднімається в небо, чи це навчальний чи тренувальний політ - буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3", - зазначив речник.



Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог через авіаційні навчання у Білорусі , в яких бере участь і Росія.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУв ефірі телемарафону.Ігнат зазначив, що ситуація в Україні буде залежати від того, які літаки білоруси та росіяни будуть використовувати під час навчань. Якщо у небо піднімуть стратегічну авіацію, то українців будуть попереджати про загрозу."Якщо ця авіаційна активність буде збільшена на території Білорусі, очевидно, що треба відповідно реагувати на ці речі і тримати на контролі. Тому що якщо це буде літак МіГ-31 - це носій "Кинджалу", якщо він піднімається в небо, чи це навчальний чи тренувальний політ - буде повітряна тривога. Так само як літаки Ту-22М3", - зазначив речник.Він додав, що саме бомбардувальник Ту-22М3 випустив ракету Х-22, яка вдарила по багатоповерхівці у Дніпрі під час останньої масованої атаки росіян.

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