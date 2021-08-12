19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.



За даними слідства, судимий уже за вчинення наркозлочинів молодик у листопаді 2022 та січні 2023 року збував охочим канабіс.



Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Триває досудове розслідування.



Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19-річному жителю села Великий Курінь Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, судимий уже за вчинення наркозлочинів молодик у листопаді 2022 та січні 2023 року збував охочим канабіс.Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Триває досудове розслідування.Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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