19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО
Сьогодні, 14:36
19-річному жителю села Великий Курінь Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, судимий уже за вчинення наркозлочинів молодик у листопаді 2022 та січні 2023 року збував охочим канабіс.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, судимий уже за вчинення наркозлочинів молодик у листопаді 2022 та січні 2023 року збував охочим канабіс.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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