19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО

19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО
19-річному жителю села Великий Курінь Камінь-Каширського району повідомлено про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, судимий уже за вчинення наркозлочинів молодик у листопаді 2022 та січні 2023 року збував охочим канабіс.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО
19-річного волинянина, підозрюваного у торгівлі канабісом, взяли під варту. ФОТО

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Теги: Великий Курінь, канабіс, прокуратура
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