Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Військовослужбовець із села Сокіл Рожищенської громади Богдан Поліщук отримав нагрудний знак.
Нагороду вручили з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє Район.Рожище.
Військовий отримав почесний нагрудний знак – «Відзнаку 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії».
Медаль та документ до неї вручили за підписом командира частини, полковника Олександра Охріменка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Нагороду вручили з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє Район.Рожище.
Військовий отримав почесний нагрудний знак – «Відзнаку 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії».
Медаль та документ до неї вручили за підписом командира частини, полковника Олександра Охріменка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Медіа