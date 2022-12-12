Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО

Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО
Військовослужбовець із села Сокіл Рожищенської громади Богдан Поліщук отримав нагрудний знак.

Нагороду вручили з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє Район.Рожище.

Військовий отримав почесний нагрудний знак – «Відзнаку 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії».

Медаль та документ до неї вручили за підписом командира частини, полковника Олександра Охріменка.

Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО

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Теги: відзнака, Поліщук, Рожище, волинянин, військовий, Охріменко, нагорода, 14 ОМБр
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