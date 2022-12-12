Військовий із Волині отримав нагрудний знак. ФОТО

Богдан Поліщук отримав нагрудний знак.



Нагороду вручили з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє



Військовий отримав почесний нагрудний знак – «Відзнаку 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії».



Медаль та документ до неї вручили за підписом командира частини, полковника Олександра Охріменка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець із села Сокіл Рожищенської громадиотримав нагрудний знак.Нагороду вручили з нагоди Дня Збройних сил України, повідомляє Район.Рожище. Військовий отримав почесний нагрудний знак – «Відзнаку 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого з артилерії».Медаль та документ до неї вручили за підписом командира частини, полковника

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