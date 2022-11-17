Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло 40 людей





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.



У відомстві повідомили, що травмувалися 75 осіб (з них 14 дітей), рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено).



Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.



Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.



Нагадаємо, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі станом на 11:00 16 січня кількість загиблих сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.У відомстві повідомили, що травмувалися 75 осіб (з них 14 дітей), рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено).Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

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