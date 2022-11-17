Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло 40 людей
Сьогодні, 14:00
Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі станом на 11:00 16 січня кількість загиблих сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
У відомстві повідомили, що травмувалися 75 осіб (з них 14 дітей), рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено).
Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.
Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.
Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
У відомстві повідомили, що травмувалися 75 осіб (з них 14 дітей), рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено).
Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.
Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.
Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.
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