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Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло 40 людей

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру загинуло 40 людей
Внаслідок ракетного удару по багатоквартирному будинку у Дніпрі станом на 11:00 16 січня кількість загиблих сягнула 40 осіб, з яких – троє дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

У відомстві повідомили, що травмувалися 75 осіб (з них 14 дітей), рятувальники отримали 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб (з яких перебування 12 осіб встановлено).

Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.

Комунальні служби вивезли понад 8 тисяч тон будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль.

Нагадаємо, що 14 січня, рашисти вдарили ракетами по Дніпру. Згодом стало відомо, що окупанти влучили у житловий будинок.

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Теги: Дніпро, атака, росіяни, обстріл
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