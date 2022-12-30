У місті на Волині автомобіль збив пенсіонерку на пішохідному переході





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Водій автомобіля BMW, 27-річний житель Володимирського району, допустив наїзд на 70-річну місцеву жительку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переході.



Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Володимирського ТМО.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Автопригода трапилася у суботу, 14 січня, ввечері по вулиці Данила Галицького у Володимирі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій автомобіля BMW, 27-річний житель Володимирського району, допустив наїзд на 70-річну місцеву жительку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переході.Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Володимирського ТМО.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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