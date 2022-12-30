У місті на Волині автомобіль збив пенсіонерку на пішохідному переході

У місті на Волині автомобіль збив пенсіонерку на пішохідному переході
Автопригода трапилася у суботу, 14 січня, ввечері по вулиці Данила Галицького у Володимирі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Водій автомобіля BMW, 27-річний житель Володимирського району, допустив наїзд на 70-річну місцеву жительку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переході.

Внаслідок ДТП пішохідка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення травматології Володимирського ТМО.
У місті на Волині автомобіль збив пенсіонерку на пішохідному переході

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

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Теги: Володимир, ДТП, пенсіонерка
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