На Волині п’яна пішохідка, яка спричинила ДТП, заплатить штраф або відпрацює на громадських роботах
Сьогодні, 13:05
Правоохоронці склали протокол на п’яну пішохідку, яка йшла по дорозі та спричинила ДТП у Нововолинську 14-го січня. Водій автомобіля "Фольксваген", що рухався по трасі Р-15 на відрізку між автостанцією та ринком, щоб об’їхати жінку, з’їхав у кювет.
Про це пише БУГ.
Як повідомляють поліцейські, жінка пройшла освідування. На неї склали протокол за статтею 127 КУпАП, що спричинило створення аварійної обстановки.
Порушення тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Нагадаємо, що пішохідка під час поверхневого огляду також нецензурно висловлювалась до патрульних. В сумці жінки знайшли ще пляшку горілки.
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Про це пише БУГ.
Як повідомляють поліцейські, жінка пройшла освідування. На неї склали протокол за статтею 127 КУпАП, що спричинило створення аварійної обстановки.
Порушення тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.
Нагадаємо, що пішохідка під час поверхневого огляду також нецензурно висловлювалась до патрульних. В сумці жінки знайшли ще пляшку горілки.
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