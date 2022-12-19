На Волині п’яна пішохідка, яка спричинила ДТП, заплатить штраф або відпрацює на громадських роботах

На Волині п’яна пішохідка, яка спричинила ДТП, заплатить штраф або відпрацює на громадських роботах
Правоохоронці склали протокол на п’яну пішохідку, яка йшла по дорозі та спричинила ДТП у Нововолинську 14-го січня. Водій автомобіля "Фольксваген", що рухався по трасі Р-15 на відрізку між автостанцією та ринком, щоб об’їхати жінку, з’їхав у кювет.

Про це пише БУГ.

Як повідомляють поліцейські, жінка пройшла освідування. На неї склали протокол за статтею 127 КУпАП, що спричинило створення аварійної обстановки.

Порушення тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн) або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин.

Нагадаємо, що пішохідка під час поверхневого огляду також нецензурно висловлювалась до патрульних. В сумці жінки знайшли ще пляшку горілки.

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Теги: ДТП, Нововолинськ, пішохідка
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