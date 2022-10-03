За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей





Про це



Летальні випадки зафіксували в Луцькому та Володимирському районах. Померлі особи віком 81 та 85 років, мали супутні хронічні захворювання, не вакциновані.



Загалом за тиждень хворобу лабораторно підтвердили у 127 волинян. За даними центру контролю та профілактики хвороб, рівень захворюваності знизився на 12 %, але нові випадки СOVID-19 продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:



- Луцький район – 46 хворих за тиждень;

- Володимирський район – 14 нових недужих;

- Камінь-Каширський район – 38 випадків за тиждень;

- Ковельський район – 29 нових хворих.



44 людини за тиждень ушпиталили до медзакладів. 83 хворих на коронавірус лікуються вдома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За тиждень, з 9 по 15 січня від ускладнень, викликаних COVID-19 померли двоє волинян.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Летальні випадки зафіксували в Луцькому та Володимирському районах. Померлі особи віком 81 та 85 років, мали супутні хронічні захворювання, не вакциновані.Загалом за тиждень хворобу лабораторно підтвердили у 127 волинян. За даними центру контролю та профілактики хвороб, рівень захворюваності знизився на 12 %, але нові випадки СOVID-19 продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:- Луцький район – 46 хворих за тиждень;- Володимирський район – 14 нових недужих;- Камінь-Каширський район – 38 випадків за тиждень;- Ковельський район – 29 нових хворих.44 людини за тиждень ушпиталили до медзакладів. 83 хворих на коронавірус лікуються вдома.

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