За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей

За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей
За тиждень, з 9 по 15 січня від ускладнень, викликаних COVID-19 померли двоє волинян.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Летальні випадки зафіксували в Луцькому та Володимирському районах. Померлі особи віком 81 та 85 років, мали супутні хронічні захворювання, не вакциновані.

Загалом за тиждень хворобу лабораторно підтвердили у 127 волинян. За даними центру контролю та профілактики хвороб, рівень захворюваності знизився на 12 %, але нові випадки СOVID-19 продовжують фіксувати в усіх чотирьох районах області:

- Луцький район – 46 хворих за тиждень;
- Володимирський район – 14 нових недужих;
- Камінь-Каширський район – 38 випадків за тиждень;
- Ковельський район – 29 нових хворих.

44 людини за тиждень ушпиталили до медзакладів. 83 хворих на коронавірус лікуються вдома.

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Теги: Волинь, коронавірус, смерть
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