На Бахмутському напрямку загинув юний волинянин Іван Хомук

Хомук Іван Іванович, 2000 року народження.



Про це Віталій Бірук.



Молодший сержант був командиром міномета мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону.



Він загинув 13 січня 2023 року на Бахмутському напрямку.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!

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