На Бахмутському напрямку загинув юний волинянин Іван Хомук
Сьогодні, 12:17
На війні з Росією загинув житель с. Здомишель Хомук Іван Іванович, 2000 року народження.
Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
Молодший сержант був командиром міномета мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону.
Він загинув 13 січня 2023 року на Бахмутському напрямку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
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Про це повідомив Ратнівський селищний голова Віталій Бірук.
Молодший сержант був командиром міномета мінометного взводу мінометної батареї механізованого батальйону.
Він загинув 13 січня 2023 року на Бахмутському напрямку.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині загиблого захисника. Вічна пам’ять, честь і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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