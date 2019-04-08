51-річний волинянин помер внаслідок грипу
Сьогодні, 12:10
З 9 до 15 січня 2023 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 4345 осіб проти - 5949 осіб за попередній тиждень – зниження на 27%. Серед захворілих 53% становлять діти до 17 років.
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
В області зареєстровано летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Помер 51 річний мешканець Камінь-Каширського району, мав супутнє захворювання легень.
На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 126 осіб. Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2200 осіб, із них групи ризику становлять 80%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
В області зареєстровано летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Помер 51 річний мешканець Камінь-Каширського району, мав супутнє захворювання легень.
На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 126 осіб. Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2200 осіб, із них групи ризику становлять 80%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
За тиждень на Волині від коронавірусу померло 2 людей
Сьогодні, 12:30
На Бахмутському напрямку загинув юний волинянин Іван Хомук
Сьогодні, 12:17
51-річний волинянин помер внаслідок грипу
Сьогодні, 12:10
На Волині керівник підприємства з кар’єру «Укрзалізниці» вкрав піску на понад 4 мільйони гривень
Сьогодні, 11:45
Медіа