51-річний волинянин помер внаслідок грипу

51-річний волинянин помер внаслідок грипу
З 9 до 15 січня 2023 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 4345 осіб проти - 5949 осіб за попередній тиждень – зниження на 27%. Серед захворілих 53% становлять діти до 17 років.

Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

В області зареєстровано летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Помер 51 річний мешканець Камінь-Каширського району, мав супутнє захворювання легень.

На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 126 осіб. Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2200 осіб, із них групи ризику становлять 80%.

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Теги: грип, Волинь, смерть
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