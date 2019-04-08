51-річний волинянин помер внаслідок грипу





Про це



В області зареєстровано летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Помер 51 річний мешканець Камінь-Каширського району, мав супутнє захворювання легень.



На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 126 осіб. Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2200 осіб, із них групи ризику становлять 80%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 9 до 15 січня 2023 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 4345 осіб проти - 5949 осіб за попередній тиждень – зниження на 27%. Серед захворілих 53% становлять діти до 17 років.Про це повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.В області зареєстровано летальний випадок внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Помер 51 річний мешканець Камінь-Каширського району, мав супутнє захворювання легень.На Волині за поточний тиждень проти грипу вакциновано 126 осіб. Всього з початку епідсезону вакциновано – понад 2200 осіб, із них групи ризику становлять 80%.

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