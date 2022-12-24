Путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження, – ГУР

Путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження, – ГУР
Підготовка Росії до довготривалої війни означає розуміння ворога, що його план швидкого захоплення України не здійсненний. Тепер Путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив в ефірі національного телемарафону.

«Концепція так званої «спецоперації», насправді брутального вторгнення на територію України, полягала в наступному – Путін планував, що це мало бути швидко. І всі сили засоби противника та і загалом план так званої «СВО» – це був план швидкої війни, захоплення України. Цього не сталося», – зазначив Андрій Юсов.

Представник воєнної розвідки України зауважив, що довготривалої війни на виснаження у планах Путіна не було, але останні місяці вже спостерігається те, що РФ треба переходити на воєнні рейки та змусити своє суспільство звикнути з думкою, що «війна - це на довго»:

«Вони мобілізують всі резерви та засоби. У них захмарні військові бюджети. Також ми скоро побачимо інші заходи економічного характеру на території рф. Безумовно, це те, до чого готується путін. В України ж завдання протилежне – саме 2023-й має стати роком нашої перемоги, докорінної зміни ситуації. Тому що ані Україні, ані всьому цивілізованому світу, ця довга війна не потрібна», – підсумував Андрій Юсов.

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Теги: Путін, війна, виснаження
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