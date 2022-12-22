На Волині майже 150 га лісів вартістю близько пів мільярда гривень повернули у власність держави
Сьогодні, 13:50
Майже 150 га лісових земель вартістю близько півмільярда гривень повернули у власність держави.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
На виконання рішень Господарського суду Волинської області, якими задоволено два позови Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Берестечківської міської ради, у власність держави витребувано земельні ділянки лісогосподарського призначення площею майже 150 га і вартістю близько півмільярда гривень.
Прокурори з'ясували, що землі, які знаходяться за межами населених пунктів Берестечківської міської ради та перебували у користуванні державних лісогосподарських підприємств, органом місцевого самоврядування у 2021 році неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельних ділянок у власність держави.
Рішення суду виконані.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
На виконання рішень Господарського суду Волинської області, якими задоволено два позови Луцької окружної прокуратури в інтересах держави в особі Волинської обласної державної адміністрації до Берестечківської міської ради, у власність держави витребувано земельні ділянки лісогосподарського призначення площею майже 150 га і вартістю близько півмільярда гривень.
Прокурори з'ясували, що землі, які знаходяться за межами населених пунктів Берестечківської міської ради та перебували у користуванні державних лісогосподарських підприємств, органом місцевого самоврядування у 2021 році неправомірно зареєстровані як комунальна власність і вилучені з лісового фонду.
У суді прокурори довели незаконність таких дій та домоглися повернення земельних ділянок у власність держави.
Рішення суду виконані.
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