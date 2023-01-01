Де на Волині не буде світла 17 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 22:19
Оприлюднили графіки погодинного відключення електроенергії на 17 січня на Волині.
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж.
Можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ "Волиньобленерго".
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
В об’єднаній енергосистемі України зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об’єктів магістральних мереж.
Можливі екстрені аварійні розвантаження (вимушене зменшення навантаження) на території Волинської області та у інших регіонах України поза графіком погодинного вимкнення у разі, якщо НЕК «Укренерго» буде змушене збалансувати енергосистему.
«Волиньобленерго» прикладе максимум зусиль для дотримання графіків погодинного відключення у відповідності до доведеного ліміту на область. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Добрі новини від ВолиньPost за 16 січня
Сьогодні, 23:13
Де на Волині не буде світла 17 січня. ГРАФІК
Сьогодні, 22:19
Зеленський пережив більше 12 замахів з початку російського вторгнення, – The Independent
Сьогодні, 22:16
Завтра на Волині прощатимуться з військовослужбовцями – батьком і сином Михайлом та Олександром Куциками
Сьогодні, 21:37
Медіа