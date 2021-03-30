Зміни у виплаті лікарняних: що варто знати волинянам

Зміни у виплаті лікарняних: що варто знати волинянам
З 1 січня 2023 року лікарняні, декретні та страхові виплати, замість Фонду соціального страхування, нараховує та виплачує Пенсійний фонд України. Для лікарів та пацієнтів у цьому випадку нічого не змінюється.

Про це розповіла Суспільному сімейна лікарка Ірина Урин.

Коли людина захворіла – вона йде на прийом до свого сімейного лікаря. Лікар створює медичний висновок. Дані вносяться на сайті Пенсійного фонду та створюється електронний лікарняний листок, – говорить Ірина Урин.

Торік у медичному об’єднанні Луцької громади сформували майже 50 тисяч медичних висновків, з яких 46 тисяч – електронні лікарняні, — каже Романа Орнат, начальниця відділу з експертизи непрацездатності. З її слів, часто відкрити лікарняний медики не можуть через неправильно заповнені дані про пацієнта в реєстрі застрахованих осіб.

"Одна неправильна цифра, кома, неправильно написане прізвище з апострофом, а треба – без, — і відповідно система не може ідентифікувати пацієнта. Не формується медичний висновок – і відповідно не формується електронний лікарняний листочок", – каже спеціалістка.

Лікарі та роботодавці мають сім днів для внесення змін та корегування даних.

З січня виплати за лікарняними здійснюються вчасно, без затримок, навіть у коротші терміни, – розповідає Ігор Загорський, начальник відділу управління Пенсійного фонду.

"Якщо раніше було десять днів після подачі заявки, то тепер в Пенсійному фонді, оплачується протягом трьох днів, і воно оплачується централізовано з управління Пенсійного фонду з Києва напряму", – говорить Ігор Загорський.
Зміни у виплаті лікарняних: що варто знати волинянам

Перші п'ять днів лікарняного оплачує роботодавець. Розмір оплати лікарняних з Нового року не змінився, — каже начальниця відділу управління Пенсійного фонду Оксана Сувала. Нарахування залежать, як і раніше, від страхового стажу пацієнта.

Оксана Сувала радить громадянам у разі виникнення проблем з виплатою лікарняних звертатися до найближчого сервісного центу Пенсійного фонду в області або ж телефонувати до Контакт-центру.

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Теги: Волинь, лікарняні
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