У Луцьку реабілітують військових: як відновлюють здоров’я після поранень і травм





Про це розповіла Наталія Солобчук.



З її слів, пацієнтам надають послуги як з фізичної реабілітації, так і з психологічної допомоги.



"Це дуже великий, поширений напрямок і дуже-дуже необхідний нашим пацієнтам, відповідно медикаментозний супровід. Курс лікування в залежності від необхідності: від потреби, яку ми обговорюємо з пацієнтом", – сказала медичка.



Із військовими, в яких мінно-вибухові поранення та черепно-мозкові травми спричинили розлади мови, працює логопединя Богдана Миронець. Каже: працюють над відновленням комунікації, навичок читання й письма, аби бійці могли якомога швидше повернутися до звичного життя.



"У військових бувають тяжкі види афазії – повна втрата мовлення або розлади мовлення. Також буває дисфагія – порушення ковтання", – говорить працівниця центру.



Заняття з ерготерапії відвідує нині травмований боєць. Свого імені чоловік не називає з міркувань безпеки. Після поранення, каже, втратив рухові функції лівої руки.



"Мене мобілізували у жовтні, був призваний у десантно-штурмові війська. Отримав поранення у грудні в районі Білогорівки (Луганська область – ред.)", – каже боєць.



Зі слів фізичного терапевта Андрія Гузова, цей військовослужбовець відновлюється у залі фізичної реабілітації високої інтенсивності після інсульту. У чоловіка було два випадки інсульту в різні проміжки часу.



"Завдання: ті навички, які були втрачені внаслідок перенесеного інсульту, відновити. В цьому випадку ми працюємо над покращенням ходьби, над координацією, над балансом", – сказав фізтерапевт.



У медичному центрі з допомогою медиків відновлює роботу правої руки боєць з Луцька, який травмувався 11 листопада під час контрнаступу на Херсон. Розповідає: після реабілітації повернеться на передову, бо має затребувану професію – сапер.



"Я проходив навчання в 100-ій бригаді ТрО наприкінці 2021 року. Приїхав у військкомат, видали зброю і ми пішли на патруль стратегічних об’єктів. 12 березня я був мобілізований до лав ЗСУ. В мене травми правої руки, переломи зап’ястя, пальців", – додав боєць.



Як зазначила завідувачка відділення Наталія Солобчук, Центр реабілітації працює за програмою медичних гарантій та приймає не лише військових, а й цивільних. Також у закладі вересня минулого року працює стаціонарне відділення на 20 ліжок.



Додає: впродовж 2022-го реабілітацію пройшли майже чотири тисячі пацієнтів з різних областей України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У медичному Центрі реабілітації учасників бойових дій, що працює у Луцькій громаді, відновлюють здоров’я після поранень, ампутацій та контузій 80 воїнів. Курс лікування триває від двох тижнів.Про це розповіла Суспільному завідувачка відділенняЗ її слів, пацієнтам надають послуги як з фізичної реабілітації, так і з психологічної допомоги."Це дуже великий, поширений напрямок і дуже-дуже необхідний нашим пацієнтам, відповідно медикаментозний супровід. Курс лікування в залежності від необхідності: від потреби, яку ми обговорюємо з пацієнтом", – сказала медичка.Із військовими, в яких мінно-вибухові поранення та черепно-мозкові травми спричинили розлади мови, працює логопединя Богдана Миронець. Каже: працюють над відновленням комунікації, навичок читання й письма, аби бійці могли якомога швидше повернутися до звичного життя."У військових бувають тяжкі види афазії – повна втрата мовлення або розлади мовлення. Також буває дисфагія – порушення ковтання", – говорить працівниця центру.Заняття з ерготерапії відвідує нині травмований боєць. Свого імені чоловік не називає з міркувань безпеки. Після поранення, каже, втратив рухові функції лівої руки."Мене мобілізували у жовтні, був призваний у десантно-штурмові війська. Отримав поранення у грудні в районі Білогорівки (Луганська область – ред.)", – каже боєць.Зі слів фізичного терапевта, цей військовослужбовець відновлюється у залі фізичної реабілітації високої інтенсивності після інсульту. У чоловіка було два випадки інсульту в різні проміжки часу."Завдання: ті навички, які були втрачені внаслідок перенесеного інсульту, відновити. В цьому випадку ми працюємо над покращенням ходьби, над координацією, над балансом", – сказав фізтерапевт.У медичному центрі з допомогою медиків відновлює роботу правої руки боєць з Луцька, який травмувався 11 листопада під час контрнаступу на Херсон. Розповідає: після реабілітації повернеться на передову, бо має затребувану професію – сапер."Я проходив навчання в 100-ій бригаді ТрО наприкінці 2021 року. Приїхав у військкомат, видали зброю і ми пішли на патруль стратегічних об’єктів. 12 березня я був мобілізований до лав ЗСУ. В мене травми правої руки, переломи зап’ястя, пальців", – додав боєць.Як зазначила завідувачка відділення Наталія Солобчук, Центр реабілітації працює за програмою медичних гарантій та приймає не лише військових, а й цивільних. Також у закладі вересня минулого року працює стаціонарне відділення на 20 ліжок.Додає: впродовж 2022-го реабілітацію пройшли майже чотири тисячі пацієнтів з різних областей України.

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