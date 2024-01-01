На фронті обірвалося життя волинянина Сергія Назарчука
Сьогодні, 17:49
До Камінь-Каширської громади на Волині надійшла скорботна звістка про загибель на війні краянина Сергія Назарчука.
Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
«На жаль, маємо ще одну непоправну втрату на фронті. Не встигає громада оговтатися від скорботи, як знову кращі люди країни поповнюють Небесне військо», - зазначили у міськраді.
Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання трагічно обірвалося життя вірного сина держави, мужнього оборонця, нашого земляка із села Видерта – Назарчука Сергія Дорофійовича, 1969 року народження.
Військовослужбовець загинув 11 травня 2024 року в Дніпропетровській області.
«Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Захисника. Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам! Складно підібрати слова підтримки у такі моменти рідним і близьким людям загиблого. Камінь-Каширська міська рада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам'ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях», - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном на Батьківщину повідомлять додатково.
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Про це у фейсбуці повідомила Камінь-Каширська міськрада.
«На жаль, маємо ще одну непоправну втрату на фронті. Не встигає громада оговтатися від скорботи, як знову кращі люди країни поповнюють Небесне військо», - зазначили у міськраді.
Захищаючи Україну, під час виконання бойового завдання трагічно обірвалося життя вірного сина держави, мужнього оборонця, нашого земляка із села Видерта – Назарчука Сергія Дорофійовича, 1969 року народження.
Військовослужбовець загинув 11 травня 2024 року в Дніпропетровській області.
«Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам’яттю Захисника. Дякуємо тобі, Герою, за наші мирні ранки і спокійні ночі. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо рашистам! Складно підібрати слова підтримки у такі моменти рідним і близьким людям загиблого. Камінь-Каширська міська рада розділяє разом з вами непоправне горе. Вічна і світла пам'ять Захиснику України. Назавжди у наших серцях», - йдеться у повідомленні.
Деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном на Батьківщину повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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