Тури на море з Польщі 2024 - доступний відпочинок з ANEX Tour

Тури на море з Польщі 2024 - доступний відпочинок з ANEX Tour
Відпустка на морі – найкращий варіант літнього відпочинку. Поєднання насиченої мінералами морської води, цілющих фітонцидів хвойних дерев, солоного бризу та яскравого сонця швидко знімають стрес, відновлюють імунітет та сили. Недорогі тури з Польщі https://anex-tour.com.ua/uk/tours/hottours/from-poland/ на море дозволяють кілька днів провести далеко від повітряних тривог, на безпечних пляжах найкрасивіших морів світу. Експерти онлайн-турагенції АНЕКС Тур розповіли – як знайти вигідний тур на море з вильотом із Польщі.

На які морські курорти доступні тури з Польщі


Програми регулярних та чартерних рейсів постійно змінюються, у пошуковій системі на сайті турагенції АНЕКС Тур представлені винятково актуальні тури з Польщі. Інформація достовірна, щоденно актуалізується: ціна, курорт, готель, тип харчування, дати вильоту, тривалість відпустки.

Популярні напрямки відпочинку на морі з вильотом із аеропортів Польщі: курорти Єгипту, Туреччини, Болгарії, Греції, Кіпру, Тунісу. В топі тури з Польщі до Хорватії, Чорногорії, Албанії на пляжі Адріатичного та Іонічного морів. Іспанський напрямок пропонує відпочинок на Канарських островах (Тенерифе), Балеарських островах (Майорка), континентальній частині від Коста Брава до Коста дель Соль.

Тури на море з вильотом із Польщі легко купити онлайн


Не потрібно приходити в офіс турагенції, вся комунікація телефоном, онлайн, у месенджерах. Щоб забронювати путівки на море з Польщі в пошуковій системі на сайті турагенції Анекс Тур необхідно вказати країну для відпустки і вибрати місто в Польщі для вильоту на курорт.
Програми регулярних та чартерних рейсів постійно змінюються, у пошуковій системі на сайті турагенції представлені винятково актуальні тури з Польщі з достовірною інформацією: ціна, курорт, готель, тип харчування, дати вильоту, тривалість відпустки.

Найпопулярніші варіанти міст Польщі для вильоту на морські курорти:

1. Жешув. Найближчий до українського кордону зручно діставатися з дітьми з будь-якого регіону України.

2. Катовіце. Десятки напрямків на курорти Червоного, Середземного, Егейського, Балеарського моря та Атлантичного океану;

3. Варшава. Два міжнародні аеропорти, найширший вибір напрямків з прямим перельотом та пересадками;

4. Познань, Гданськ, Вроцлав. Вигідні варіанти вильоту українських сімей із тимчасовим проживанням у Польщі; оплата турів при покупці онлайн у гривні;

5. Краків – є короткі маршрути проїзду з Прикарпаття та Закарпаття. Відмінний варіант для комбінованого туру: 7-14 днів на морі в Іспанії або Єгипті + кілька днів в Кракові.

Експерти турагенції АНЕКС Тур рекомендують до пошуку путівок на відпочинок з вильотом з Польщі проаналізувати оптимальні маршрути проїзду від місця проживання до конкретного польського аеропорту. Є можливість дістатися поїздом, регулярними автобусами та чартерними рейсами, власним автомобілем або з попутниками.

Завжди розраховуйте час проїзду з запасом: обстановка в Україні непередбачувана, потяги можуть затримуватись. Час проходження кордону з Польщею в середньому від 2-х годин.

Безвізові тури на море з Польщі


Топові тури на море в сезоні 2024 для власників українських закордонних паспортів із безвізовими біометрією або віза проставляється в паспорт в аеропорту прильоту. До покупки туру з Польщі варто перевірити термін дії закордонного паспорта: дитячий 4 роки, після 16 років термін дії закордонного паспорта 10 років.

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Теги: відпочинок в Польщі, море, реклама, ANEX Tour
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