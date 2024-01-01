У Луцьку завтра прощатимуться із Героєм Олександром Юзвою
Сьогодні, 17:35
В обласному центрі Волині завтра, 14 травня, відбудеться прощання з полеглим військовослужбовцем Олександром Юзвою.
Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
У вівторок, 14 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Юзви Олександра Васильовича (16.12.1970 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 2 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у Луцькій міськраді.
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Про це у фейсбуці повідомила Луцька міськрада.
У вівторок, 14 травня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування Юзви Олександра Васильовича (16.12.1970 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 2 травня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Сергіївка Луганської області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким воїна. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у Луцькій міськраді.
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