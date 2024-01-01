Розбійний напад на Волині: зловмисників зловили за 40 хвилин

Розбійний напад на Волині: зловмисників зловили за 40 хвилин
Менш ніж за годину поліцейські на Волині затримали злочинну групу, яка скоїла розбійний напад на чоловіка і відібрала понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Двоє чоловіків та дівчина, попередньо домовившись, нанесли тілесні ушкодження волинянину й заволоділи близько 750 тисячами гривень. Поліцейські розшукали їх і затримали менше ніж за годину. Нині зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, у суботу, 11 травня, до поліції звернувся 61-річний мешканець селища Маневичі та повідомив, що на нього скоїли напад і заволоділи близько 750 тисячами гривень.

Інцидент трапився у Луцькому районі під час зустрічі із його знайомою, яка, як виявилося, була співучасницею злочину. 17-річна горохівчанка, знаючи, що чоловік володіє великою сумою грошей, для скоєння розбою домовилася із двома мешканцями сусідньої області, 41 та 29 років.

Під час розмови з потерпілим вона застосувала газовий балончик, після чого спільники одразу ж нанесли йому тілесні ушкодження та відібрали гроші й мобільний телефон. Деякий час вони утримували чоловіка, а згодом залишили його неподалік одного із сіл. У перехожих волинянин попросив телефон, аби повідомити про це поліцію.

Прибувши на вказане місце, поліцейські отримали опис зловмисників та деталі злочину. Приблизно через 40 хвилин після надходження повідомлення на лінію 102 усіх трьох виявили та затримали на одній із вулиць у Берестечку, викрадені гроші вилучили. Зловмисникам слідчі вже оголосили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Йдеться про розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах, вчинений організованою групою в умовах воєнного стану. Нині вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів, триває слідство.


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Теги: поліція, Волинь
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