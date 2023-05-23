ЄС схвалив «торговельний безвіз» для України
Сьогодні, 16:53
Євросоюз схвалив «торговельний безвіз» для України, тобто Україна торгуватиме з ЄС ще рік без квот і мит.
Про це у телеграмі повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, ЄС остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік.
«Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС у прискореному темпі», — додав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.
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Про це у телеграмі повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, ЄС остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік.
«Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС у прискореному темпі», — додав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.
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