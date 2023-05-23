ЄС схвалив «торговельний безвіз» для України

Євросоюз схвалив «торговельний безвіз» для України, тобто Україна торгуватиме з ЄС ще рік без квот і мит.Про це у телеграмі повідомляє прем’єр-міністрЗа словами глави уряду, ЄС остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Це безмитна та безквотна торгівля ще на рік.«Важлива підтримка для наших виробників, експорту та економіки. Продовжуємо інтеграцію до ЄС у прискореному темпі», — додав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.Нагадаємо, Кабінет МіністрівКомітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.