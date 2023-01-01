Україна готується приєднатися до зони мобільного роумінгу ЄС





Як передає



Рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 7 квітня 2023 року.



Документом передбачається доповнити, з урахуванням актуальних змін в законодавстві Євросоюзу, переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.



«Схвалення Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде «пілотом» по повній юридичній інтеграції України у внутрішньоєвропейське регулювання», - заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.



Схвалення урядом проєкту рішення щодо телекомунікацій є одним з етапів виконання узгодженого Міністерством економіки та Єврокомісією оновленого Пріоритетного плану заходів з посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю.



Основний акцент цього плану – інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.



«План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проєкти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків. Повторюся, наша мета – інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, не чекаючи вступу до ЄС», - зазначила Свириденко.



Вона наголосила, що йдеться про інтеграцію в усіх ожливих сферах – "від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування".



Своєю чергою, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду наголосив, що приєднання України до роумінгового простору ЄС означатиме запровадження сучасних і прозорих правил у сфері телекомунікацій.



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«Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року. Приєднання до роумінгового простору ЄС — це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій», - зазначив Шмигаль.



Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.



Зокрема, рішенням Кабміну передбачається доповнити з урахуванням актуальних змін у законодавстві ЄС переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет Міністрів ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.Як передає Укрінформ , про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.Рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 7 квітня 2023 року.Документом передбачається доповнити, з урахуванням актуальних змін в законодавстві Євросоюзу, переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема, щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.«Схвалення Рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде «пілотом» по повній юридичній інтеграції України у внутрішньоєвропейське регулювання», - заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.Схвалення урядом проєкту рішення щодо телекомунікацій є одним з етапів виконання узгодженого Міністерством економіки та Єврокомісією оновленого Пріоритетного плану заходів з посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю.Основний акцент цього плану – інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.«План передбачає 29 заходів, які дозволяють завершити існуючі проєкти, такі як Угода про промисловий безвіз (АСАА), та розпочати роботу над інтеграцією до внутрішнього ринку в усіх придатних для цього сферах, зокрема оновити потрібні додатки до угоди, провести моніторинг відповідності законодавства та схвалити рішення про відкриття ринків. Повторюся, наша мета – інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, не чекаючи вступу до ЄС», - зазначила Свириденко.Вона наголосила, що йдеться про інтеграцію в усіх ожливих сферах – "від митниці та енергетики до безпеки продуктів харчування".Своєю чергою, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду наголосив, що приєднання України до роумінгового простору ЄС означатиме запровадження сучасних і прозорих правил у сфері телекомунікацій.Читайте також: Доступний роумінг для українців у Європі продовжили ще на пів року«Сьогодні затвердили документ, який дозволить Україні укласти відповідну угоду із Європейським Союзом уже цього року. Приєднання до роумінгового простору ЄС — це не просто скасування плати за дзвінки, але і сучасні, прозорі європейські правила у сфері телекомунікацій», - зазначив Шмигаль.Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна – ЄС у торговельному складі, яке створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.Зокрема, рішенням Кабміну передбачається доповнити з урахуванням актуальних змін у законодавстві ЄС переліки та графіки адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг.

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