У Польщі почали ремонтувати українські танки

У Польщі почали ремонтувати українські танки
У Польщі на бронетанковому заводі Bumar-Łabędy почали ремонтувати українські танки Т-64.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Як зазначають у компанії, центр відкрили у рамках угоди між PGZ та "Укроборонпромом". Там займатимуться ремонтом, обслуговуванням, підтримкою боєздатності та відновленням танків Т-64.

У перспективі планується співпраця з обслуговування танків Т-72 і PT-91, які Польща передала Україні. Також розглядається можливість проведення спільних робіт з обслуговування танків Leopard 2.

У PGZ додають, що після реалізації програми модернізації танків Leopard 2A4 до стандарту 2PL для потреб польської армії компанія отримала необхідні знання, технічні засоби та досвід для обслуговування такої техніки.

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Теги: Україна, війна, Польща, Т-64
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