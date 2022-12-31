«Важливіше за м’яско та пасочки»: волонтери з Волині просять донатити для військових гроші замість продуктів
Сьогодні, 02:17
У любешівському волонтерському центрі вирішили цьогоріч не проводити збір великодніх кошиків, а закликали всіх донатити на потреби наших земляків-захисників.
Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
«Обговоривши всю ситуацію з військовими, одноголосно вирішили, що дрони, зв’язок та оптика набагато важливіші за м’яско та пасочки», – повідомила координаторка волонтерського центру Іванна Оласюк.
Таким чином закликають усіх активно долучитися пасхальними вітаннями у вигляді перерахування коштів для потреб 51 батальйону 100 бригади територіальної оборони, тобто саме для наших земляків, які вирушили на передову.
Реквізити для перерахування коштів:
Переказ у гривні:
4731219647226400
IBAN: UA353052990262026400929427893
Переказ в доларах / USD:
4149 6293 3111 2409
IBAN: UA603052990262046400929428092
PayPal: [email protected]
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Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя".
«Обговоривши всю ситуацію з військовими, одноголосно вирішили, що дрони, зв’язок та оптика набагато важливіші за м’яско та пасочки», – повідомила координаторка волонтерського центру Іванна Оласюк.
Таким чином закликають усіх активно долучитися пасхальними вітаннями у вигляді перерахування коштів для потреб 51 батальйону 100 бригади територіальної оборони, тобто саме для наших земляків, які вирушили на передову.
Реквізити для перерахування коштів:
Переказ у гривні:
4731219647226400
IBAN: UA353052990262026400929427893
Переказ в доларах / USD:
4149 6293 3111 2409
IBAN: UA603052990262046400929428092
PayPal: [email protected]
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