«Важливіше за м’яско та пасочки»: волонтери з Волині просять донатити для військових гроші замість продуктів





Про це йдеться на сторінках газети



«Обговоривши всю ситуацію з військовими, одноголосно вирішили, що дрони, зв’язок та оптика набагато важливіші за м’яско та пасочки», – повідомила координаторка волонтерського центру Іванна Оласюк.



Таким чином закликають усіх активно долучитися пасхальними вітаннями у вигляді перерахування коштів для потреб 51 батальйону 100 бригади територіальної оборони, тобто саме для наших земляків, які вирушили на передову.



Реквізити для перерахування коштів:



Переказ у гривні:



4731219647226400



IBAN: UA353052990262026400929427893



Переказ в доларах / USD:



4149 6293 3111 2409



IBAN: UA603052990262046400929428092



PayPal:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У любешівському волонтерському центрі вирішили цьогоріч не проводити збір великодніх кошиків, а закликали всіх донатити на потреби наших земляків-захисників.Про це йдеться на сторінках газети "Нове життя" «Обговоривши всю ситуацію з військовими, одноголосно вирішили, що дрони, зв’язок та оптика набагато важливіші за м’яско та пасочки», – повідомила координаторка волонтерського центруТаким чином закликають усіх активно долучитися пасхальними вітаннями у вигляді перерахування коштів для потреб 51 батальйону 100 бригади територіальної оборони, тобто саме для наших земляків, які вирушили на передову.Реквізити для перерахування коштів:Переказ у гривні:4731219647226400IBAN: UA353052990262026400929427893Переказ в доларах / USD:4149 6293 3111 2409IBAN: UA603052990262046400929428092PayPal: [email protected]

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію