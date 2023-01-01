Військового з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Військового з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили Івана Галенду із селища Заболоття.

Про це повідомляють на сторінці громади у фесбуці.

Нагороду Героя його дружині Галині Галенді вручив начальник другого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Василь Шинкарук разом з головою Заболоттівської громади Валерієм Свіржевським. Орден захисникові вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.

Церемонія вручення рідним нагороди Героя відбулася на його могилі.

Нагадаємо, житель смт Заболоття Ковельського району Іван Галенда загинув у травні 2022 року.

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Теги: Волинь, орден, Заболоття
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