Військового з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 05:28
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили Івана Галенду із селища Заболоття.
Про це повідомляють на сторінці громади у фесбуці.
Нагороду Героя його дружині Галині Галенді вручив начальник другого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Василь Шинкарук разом з головою Заболоттівської громади Валерієм Свіржевським. Орден захисникові вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.
Церемонія вручення рідним нагороди Героя відбулася на його могилі.
Нагадаємо, житель смт Заболоття Ковельського району Іван Галенда загинув у травні 2022 року.
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Про це повідомляють на сторінці громади у фесбуці.
Нагороду Героя його дружині Галині Галенді вручив начальник другого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Василь Шинкарук разом з головою Заболоттівської громади Валерієм Свіржевським. Орден захисникові вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.
Церемонія вручення рідним нагороди Героя відбулася на його могилі.
Нагадаємо, житель смт Заболоття Ковельського району Іван Галенда загинув у травні 2022 року.
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