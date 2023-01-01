Військового з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»

Івана Галенду із селища Заболоття.



Про це повідомляють на сторінці громади у фесбуці.



Нагороду Героя його дружині Галині Галенді вручив начальник другого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковник Василь Шинкарук разом з головою Заболоттівської громади Валерієм Свіржевським. Орден захисникові вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.



Церемонія вручення рідним нагороди Героя відбулася на його могилі.



Нагадаємо, житель смт Заболоття Ковельського району Іван Галенда загинув у травні 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородилиіз селища Заболоття.Про це повідомляють на сторінці громади у фесбуці.Нагороду Героя його дружинівручив начальник другого відділу Ковельського РТЦК та СП підполковникразом з головою Заболоттівської громади. Орден захисникові вручили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, за вірність військовій присязі.Церемонія вручення рідним нагороди Героя відбулася на його могилі.Нагадаємо,

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