Луцькі комунальники отримали аварійний автомобіль від партнерів зі США. ФОТО
Сьогодні, 07:33
В рамках допомоги від Агентства з міжнародного розвитку США (USAID - US Agency for International Development), Луцька міська рада отримала аварійно-відновлювальний автомобіль на базі платформи ISUZU NPR75L-K (E-5).
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Відтепер ремонтні бригади ДКП «Луцьктепло» зможуть більш оперативно ліквідовувати аварії тепломереж та проводити ремонтні роботи, що особливо важливо в опалювальний період.
Автомобіль вирізняється економічністю та функціональністю. Машина є більш маневрена, а її кузов виготовлений з використанням якісних матеріалів, зокрема металокомпозитного матеріалу, що не піддається дії корозії.
Спецавтомобіль має на борту повний комплект інструментів для проведення ремонтних робіт:
- дизельний зварювальний генератор із зварювальними проводами і зварювальними пристроями (по 2 комплекти);
- гідравлічна маслостанція з ДВС приводом потужність 18 л/с;
- відбійний молоток гідравлічного типу з повним комплектом насадок;
- шліфувальна машинка з гідравлічним приводом;
- гідравлічна помпа для відкачування забрудненої води;
- гідравлічний трубний різець;
- електричний вентилятор з функцією аспіратора;
- компресор;
- комплект інструментів та пристосувань (кутова шліфмашинка, міксер, стропи, гайкові ключі, ліхтар, прожектор тощо).
- шланг для приєднання гідравлічних пристосувань загальною довжиною до 60 м;
- висувна драбина;
- різного роду заглушки для герметизації трубопроводів тощо;
"Комфорт робочої бригади – теж на висоті: автомобіль розрахований на 6 чоловік плюс водій та 2 пасажирських сидіння в кабіні.
Пасажирський відсік обладнаний комфортними сидіннями з ременями безпеки та стаціонарним столом, переговорним пристроєм для зв’язку з водійської кабіною, шафкою для особистих речей членів бригади, світильниками та електричними розетками, опалювальним пристроєм та автономним кондиціонером, чайником і мікрохвильовою піччю", - розповів Ігор Поліщук.
Завдяки новій техніці спеціалісти ДКП “Луцьктепло” зможуть швидше пересуватись містом, швидко і якісно усувати аварійні ситуації різної складності.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Відтепер ремонтні бригади ДКП «Луцьктепло» зможуть більш оперативно ліквідовувати аварії тепломереж та проводити ремонтні роботи, що особливо важливо в опалювальний період.
Автомобіль вирізняється економічністю та функціональністю. Машина є більш маневрена, а її кузов виготовлений з використанням якісних матеріалів, зокрема металокомпозитного матеріалу, що не піддається дії корозії.
Спецавтомобіль має на борту повний комплект інструментів для проведення ремонтних робіт:
- дизельний зварювальний генератор із зварювальними проводами і зварювальними пристроями (по 2 комплекти);
- гідравлічна маслостанція з ДВС приводом потужність 18 л/с;
- відбійний молоток гідравлічного типу з повним комплектом насадок;
- шліфувальна машинка з гідравлічним приводом;
- гідравлічна помпа для відкачування забрудненої води;
- гідравлічний трубний різець;
- електричний вентилятор з функцією аспіратора;
- компресор;
- комплект інструментів та пристосувань (кутова шліфмашинка, міксер, стропи, гайкові ключі, ліхтар, прожектор тощо).
- шланг для приєднання гідравлічних пристосувань загальною довжиною до 60 м;
- висувна драбина;
- різного роду заглушки для герметизації трубопроводів тощо;
"Комфорт робочої бригади – теж на висоті: автомобіль розрахований на 6 чоловік плюс водій та 2 пасажирських сидіння в кабіні.
Пасажирський відсік обладнаний комфортними сидіннями з ременями безпеки та стаціонарним столом, переговорним пристроєм для зв’язку з водійської кабіною, шафкою для особистих речей членів бригади, світильниками та електричними розетками, опалювальним пристроєм та автономним кондиціонером, чайником і мікрохвильовою піччю", - розповів Ігор Поліщук.
Завдяки новій техніці спеціалісти ДКП “Луцьктепло” зможуть швидше пересуватись містом, швидко і якісно усувати аварійні ситуації різної складності.
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