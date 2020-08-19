Луцькі комунальники отримали аварійний автомобіль від партнерів зі США. ФОТО

В рамках допомоги від Агентства з міжнародного розвитку США (USAID - US Agency for International Development), Луцька міська рада отримала аварійно-відновлювальний автомобіль на базі платформи ISUZU NPR75L-K (E-5).Про це повідомив Луцький міський головаВідтепер ремонтні бригади ДКП «Луцьктепло» зможуть більш оперативно ліквідовувати аварії тепломереж та проводити ремонтні роботи, що особливо важливо в опалювальний період.Автомобіль вирізняється економічністю та функціональністю. Машина є більш маневрена, а її кузов виготовлений з використанням якісних матеріалів, зокрема металокомпозитного матеріалу, що не піддається дії корозії.Спецавтомобіль має на борту повний комплект інструментів для проведення ремонтних робіт:- дизельний зварювальний генератор із зварювальними проводами і зварювальними пристроями (по 2 комплекти);- гідравлічна маслостанція з ДВС приводом потужність 18 л/с;- відбійний молоток гідравлічного типу з повним комплектом насадок;- шліфувальна машинка з гідравлічним приводом;- гідравлічна помпа для відкачування забрудненої води;- гідравлічний трубний різець;- електричний вентилятор з функцією аспіратора;- компресор;- комплект інструментів та пристосувань (кутова шліфмашинка, міксер, стропи, гайкові ключі, ліхтар, прожектор тощо).- шланг для приєднання гідравлічних пристосувань загальною довжиною до 60 м;- висувна драбина;- різного роду заглушки для герметизації трубопроводів тощо;"Комфорт робочої бригади – теж на висоті: автомобіль розрахований на 6 чоловік плюс водій та 2 пасажирських сидіння в кабіні.Пасажирський відсік обладнаний комфортними сидіннями з ременями безпеки та стаціонарним столом, переговорним пристроєм для зв’язку з водійської кабіною, шафкою для особистих речей членів бригади, світильниками та електричними розетками, опалювальним пристроєм та автономним кондиціонером, чайником і мікрохвильовою піччю", - розповів Ігор Поліщук.Завдяки новій техніці спеціалісти ДКП “Луцьктепло” зможуть швидше пересуватись містом, швидко і якісно усувати аварійні ситуації різної складності.