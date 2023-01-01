Українським пілотам знадобиться значно менше часу, щоб опанувати F-16, – Ігнат





Про це повідомляє Media Center Ukraine. Саме такі результати, за словами Ігната, показало тестування українських пілотів, яке проходило в Сполучених Штатах Америки, пише



Під час нього американські інструктори визначали можливості й рівень підготовки наших бійців. Вони побачили, що українці завдяки своєму досвіду можуть опанувати техніку значно швидше. При чому йдеться не лише про польоти на літаках, а й про застосування тих видів озброєнь, які їм будуть доступні.



"Начальник авіації Повітряних сил зауважив, що вже за першими оцінками тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено. А раніше було заявлено про приблизний термін пів року", – каже Ігнат.



Нагадаємо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на авіасимуляторах у США. У Штатах високо оцінили навички українських пілотів під час тестування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що українським пілотам знадобиться значно менше часу для того, аби опанувати винищувачі F-16. Завдяки тому, що наші військові мають великий досвід, вони зможуть навчитися керувати такими сучасними багатоцільовими літаками навіть менш як за пів року, про які казали раніше.Про це повідомляє Media Center Ukraine. Саме такі результати, за словами Ігната, показало тестування українських пілотів, яке проходило в Сполучених Штатах Америки, пише Obozrevatel Під час нього американські інструктори визначали можливості й рівень підготовки наших бійців. Вони побачили, що українці завдяки своєму досвіду можуть опанувати техніку значно швидше. При чому йдеться не лише про польоти на літаках, а й про застосування тих видів озброєнь, які їм будуть доступні."Начальник авіації Повітряних сил зауважив, що вже за першими оцінками тестування можна зробити висновок, що знадобиться менше часу, ніж раніше було заявлено. А раніше було заявлено про приблизний термін пів року", – каже Ігнат.Нагадаємо, що двоє українських пілотів успішно пройшли тестування на авіасимуляторах у США. У Штатах високо оцінили навички українських пілотів під час тестування.

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