Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини





Про це пише газета



Днями лист-подяку написали учні та їхні наставники із ЗЗСО «В’язівненська гімназія» німецьким волонтерам – подружжю Ральфа та Анжеліки Лінк. Німецькі волонтери зібрали для України сотні кілограмів воску. І в’язівненський навчальний заклад знову отримав від цих благодійників віск та свічки.



«Цього разу маємо 10 ящиків, за що вдячні Natalya Franz та організації LIFE Cologne e.V. в особі @Ralf Link за збір таких цінних матеріалів для виготовлення окопних свічок, Maryna Bereza за координацію, Volodymyr Volynchuk за оперативну доставку вантажу з самої Німеччини, Надії Щербатій за чудову логістику, Юлії Степаненко та Петру Мацюку від Волинський спротив за сприяння та допомогу», – написали педагоги цієї гімназії на фейсбук-сторінці закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колектив В’язівненської гімназії постійно волонтерить. Зокрема і виготовляє окопні свічки. А матеріал для цього беруть навіть із-за кордону.Про це пише газета "Нове життя" Днями лист-подяку написали учні та їхні наставники із ЗЗСО «В’язівненська гімназія» німецьким волонтерам – подружжю Ральфа та Анжеліки Лінк. Німецькі волонтери зібрали для України сотні кілограмів воску. І в’язівненський навчальний заклад знову отримав від цих благодійників віск та свічки.«Цього разу маємо 10 ящиків, за що вдячні Natalya Franz та організації LIFE Cologne e.V. в особі @Ralf Link за збір таких цінних матеріалів для виготовлення окопних свічок, Maryna Bereza за координацію, Volodymyr Volynchuk за оперативну доставку вантажу з самої Німеччини, Надії Щербатій за чудову логістику, Юлії Степаненко та Петру Мацюку від Волинський спротив за сприяння та допомогу», – написали педагоги цієї гімназії на фейсбук-сторінці закладу.

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