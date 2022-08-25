Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини

Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини
Колектив В’язівненської гімназії постійно волонтерить. Зокрема і виготовляє окопні свічки. А матеріал для цього беруть навіть із-за кордону.

Про це пише газета "Нове життя".

Днями лист-подяку написали учні та їхні наставники із ЗЗСО «В’язівненська гімназія» німецьким волонтерам – подружжю Ральфа та Анжеліки Лінк. Німецькі волонтери зібрали для України сотні кілограмів воску. І в’язівненський навчальний заклад знову отримав від цих благодійників віск та свічки.
Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини

«Цього разу маємо 10 ящиків, за що вдячні Natalya Franz та організації LIFE Cologne e.V. в особі @Ralf Link за збір таких цінних матеріалів для виготовлення окопних свічок, Maryna Bereza за координацію, Volodymyr Volynchuk за оперативну доставку вантажу з самої Німеччини, Надії Щербатій за чудову логістику, Юлії Степаненко та Петру Мацюку від Волинський спротив за сприяння та допомогу», – написали педагоги цієї гімназії на фейсбук-сторінці закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: В'язівне, волонтерство, Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни готують евакуацію населення окупованого півдня до Криму. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:07
Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини
Сьогодні, 08:35
Луцькі комунальники отримали аварійний автомобіль від партнерів зі США. ФОТО
Сьогодні, 07:33
Українським пілотам знадобиться значно менше часу, щоб опанувати F-16, – Ігнат
Сьогодні, 06:31
Військового з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Колишній вчитель з Волині в Польщі переобладнує автомобілі для українських військових. ВІДЕО Колишній вчитель з Волині в Польщі переобладнує автомобілі для українських військових. ВІДЕО
05 квітень, 22:57
У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
25 серпень, 2022, 21:35
Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком Завтра на Волині прощатимуться з двома Героями Євгенієм Косариком та Юрієм Бойчуком
07 квітень, 14:57
На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник На Донеччині загинув Герой з Волині Андрій Мельник
07 квітень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росіяни готують евакуацію населення окупованого півдня до Криму. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:07
 0
Гімназія з Волині виготовляє окопні свічки, віск для яких надсилають з Німеччини
Сьогодні, 08:35
 0
Луцькі комунальники отримали аварійний автомобіль від партнерів зі США. ФОТО
Сьогодні, 07:33
 0
Українським пілотам знадобиться значно менше часу, щоб опанувати F-16, – Ігнат
Сьогодні, 06:31
 0
Військового з Волині посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8