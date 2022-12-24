Курс валют у Луцьку 8 квітня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.71, а продають за – 40.95.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,77.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 квітня готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.73.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.71, а продають за – 40.95.Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,77.

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