Курс валют у Луцьку 8 квітня

Курс валют у Луцьку 8 квітня
8 квітня готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.73.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.71, а продають за – 40.95.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,77.

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Теги: Курс валют, обмінник, гроші
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