Курс валют у Луцьку 8 квітня
Сьогодні, 09:40
8 квітня готівковий курс долара становить 37.55, продають його за 37.73.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.71, а продають за – 40.95.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,77.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 40.71, а продають за – 40.95.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.60, а продають за 8,77.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют у Луцьку 8 квітня
Сьогодні, 09:40
Медіа