ЗСУ знищили понад 177 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога

ЗСУ знищили понад 177 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
За минулу добу українські воїни знищили 570 окупантів, 3 танки та 4 бойові броньовані машини.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:

• особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб,
• танків ‒ 3636 (+3) од,
• бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
• артилерійських систем – 2727 (+5) од,
• РСЗВ – 533 (+0) од,
• засобів ППО ‒ 282 (+1) од,
• літаків – 307 (+1) од,
• гелікоптерів – 292 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
• крилатих ракет ‒ 911 (+0),
• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
• спеціальної техніки ‒ 304 (+0).

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Теги: Втрати ворога, війна, окупанти
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