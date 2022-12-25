ЗСУ знищили понад 177 тисяч окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога





Про це інформує Генштаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:



• особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб,

• танків ‒ 3636 (+3) од,

• бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,

• артилерійських систем – 2727 (+5) од,

• РСЗВ – 533 (+0) од,

• засобів ППО ‒ 282 (+1) од,

• літаків – 307 (+1) од,

• гелікоптерів – 292 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),

• крилатих ракет ‒ 911 (+0),

• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,

• спеціальної техніки ‒ 304 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу українські воїни знищили 570 окупантів, 3 танки та 4 бойові броньовані машини.Про це інформує Генштаб ЗСУ.• особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб,• танків ‒ 3636 (+3) од,• бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,• артилерійських систем – 2727 (+5) од,• РСЗВ – 533 (+0) од,• засобів ППО ‒ 282 (+1) од,• літаків – 307 (+1) од,• гелікоптерів – 292 (+0) од,• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),• крилатих ракет ‒ 911 (+0),• кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,• автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,• спеціальної техніки ‒ 304 (+0).

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