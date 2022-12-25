10 квітня на Волині прощатимуться із 28-річним Героєм Іваном Герасимюком

Івана Герасимюка вирушить з Луцька до Бережанки.



Про це повідомляють на сторінці Городищенської громади.



«Просимо зорієнтуватися в часі та утворити живий ланцюг для достойної зустрічі загиблого бійця Івана», – йдеться у дописі.



Похорон відбудеться у понеділок, 10 квітня, о 12:00 год.



Нагадаємо, командир міномета ІІ мінометного взводу мінометної батареї солдат Іван Герасимюк в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області в результаті артилерійського обстрілу



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У неділю, 9 квітня, о 12:00 похоронний кортеж із тілом захисника Українивирушить з Луцька до Бережанки.Про це повідомляють на сторінці Городищенської громади.«Просимо зорієнтуватися в часі та утворити живий ланцюг для достойної зустрічі загиблого бійця Івана», – йдеться у дописі.Похорон відбудеться у понеділок, 10 квітня, о 12:00 год.Нагадаємо, командир міномета ІІ мінометного взводу мінометної батареї солдат Іван Герасимюк в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області в результаті артилерійського обстрілу отримав тяжке поранення. Після евакуації та надання невідкладної медичної допомоги під час переміщення до шпиталю, внаслідок отриманих травм, помер.

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