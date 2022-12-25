10 квітня на Волині прощатимуться із 28-річним Героєм Іваном Герасимюком

10 квітня на Волині прощатимуться із 28-річним Героєм Іваном Герасимюком
У неділю, 9 квітня, о 12:00 похоронний кортеж із тілом захисника України Івана Герасимюка вирушить з Луцька до Бережанки.

Про це повідомляють на сторінці Городищенської громади.

«Просимо зорієнтуватися в часі та утворити живий ланцюг для достойної зустрічі загиблого бійця Івана», – йдеться у дописі.

Похорон відбудеться у понеділок, 10 квітня, о 12:00 год.

Нагадаємо, командир міномета ІІ мінометного взводу мінометної батареї солдат Іван Герасимюк в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області в результаті артилерійського обстрілу отримав тяжке поранення. Після евакуації та надання невідкладної медичної допомоги під час переміщення до шпиталю, внаслідок отриманих травм, помер.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Іван Герасимюк, прощання, похорон, Бережанка
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