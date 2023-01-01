На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Герасимюк

На Донеччині загинув Герой з Волині Іван Герасимюк
На фронтах Донеччини загинув 28-річний Іван Герасимюк із Бережанки.

Про це повідомляють у Городищенській громаді.

"Командир міномета ІІ мінометного взводу мінометної батареї солдат Герасимюк Іван Володимирович, 1994 року народження, 1 квітня в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Новобахмутівка Донецької області в результаті артилерійського обстрілу отримав тяжке поранення. Після евакуації та надання невідкладної медичної допомоги під час переміщення до шпиталю, внаслідок отриманих травм, помер", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жалоба в Городищенській громаді триває. Детальну інформацію про дату й час зустрічі Івана Герасимюка, полеглого за волю України, буде повідомлено згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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