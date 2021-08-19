Судитимуть волинянина, який п’яним збив двох 16-річних дівчат
Сьогодні, 13:25
Судитимуть 33-річного ковельчанина, який п'яним збив двох неповнолітніх дівчат.
Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 33-річним жителем Ковеля в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Увечері 11 лютого 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля «Hyundai Santa Fe» на вулиці Володимирській у Ковелі не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та наїхав на двох 16-річних дівчат.
У результаті ДТП пішоходи отримали травми.
Досудове розслідування проводило Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.
Далі – слово за судом.
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Про це повідомили у Волинській обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення 33-річним жителем Ковеля в стані алкогольного сп’яніння правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження.
Увечері 11 лютого 2023 року нетверезий чоловік за кермом автомобіля «Hyundai Santa Fe» на вулиці Володимирській у Ковелі не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та наїхав на двох 16-річних дівчат.
У результаті ДТП пішоходи отримали травми.
Досудове розслідування проводило Ковельське РУП ГУНП у Волинській області.
Далі – слово за судом.
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