На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів

На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів
В зону бойових дій придбали й передали 20 квадрокоптерів.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, на звернення Командування Сил логістики Збройних сил України для передачі в підрозділи, що перебувають безпосередньо в зоні ведення бойових дій, придбали й передали 20 квадрокоптерів Mavic 3 Fly More Combo та 5 квадрокоптерів з тепловізором Mavic 3T Thermal.

Нагадаємо, що українські газовики та фонд «Повернись живим» збирають кошти на придбання тренажера протитанкового ракетного комплексу для ЗСУ.
На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів
На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, квадрокоптери
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