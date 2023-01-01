На Волині придбали й передали в зону бойових дій 20 квадрокоптерів





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, на звернення Командування Сил логістики Збройних сил України для передачі в підрозділи, що перебувають безпосередньо в зоні ведення бойових дій, придбали й передали 20 квадрокоптерів Mavic 3 Fly More Combo та 5 квадрокоптерів з тепловізором Mavic 3T Thermal.



Нагадаємо, що



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