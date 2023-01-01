Українські газовики та фонд «Повернись живим» збирають кошти на придбання тренажера протитанкового ракетного комплексу для ЗСУ





Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».



Щоб допомогти нашим військовим відточити вміння знищувати російську бронетехніку та гвинтокрили, Регіональна газова компанія, під брендом якої працює



Наша спільна мета – 1 млн гривень. Збір коштів проводиться на рахунки фонду «Повернись живим». Долучитись до збору можна, перейшовши за



За рік повномасштабної війни газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, повернули газопостачання до осель 557 тисяч українських сімей та спрямували понад 181 млн грн на допомогу ЗСУ та містам, що постраждали від війни. Зокрема, для потреб фронту придбали та передали понад 327 автомобілів, 119 квадрокоптерів, а в грудні 2022 року оператори ГРМ профінансували виробництво українського безпілотника «Тор». Також для передової та мешканців деокупованих територій виготовлено понад 1000 печей-буржуйок.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни українські захисники знищили понад 3 600 ворожих танків. Протитанкова зброя є ключовим елементом на передовій, і належна підготовка бійців може врятувати їхні життя.Про це повідомили в управлінні зовнішніх комунікацій АТ «Волиньгаз».Щоб допомогти нашим військовим відточити вміння знищувати російську бронетехніку та гвинтокрили, Регіональна газова компанія, під брендом якої працює АТ «Волиньгаз» , спільно з благодійним фондом «Повернись живим» збирають кошти на придбання тренажера протитанкового ракетного комплексу (ПТРК). Завдяки йому бійці ЗСУ навчаться користуватися ПТРК «Корсар».Наша спільна мета – 1 млн гривень. Збір коштів проводиться на рахунки фонду «Повернись живим». Долучитись до збору можна, перейшовши за посиланням , або у 104.ua Клієнтських просторах, де проходить всеукраїнська акція газовиків «Рік незламності».За рік повномасштабної війни газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК, повернули газопостачання до осель 557 тисяч українських сімей та спрямували понад 181 млн грн на допомогу ЗСУ та містам, що постраждали від війни. Зокрема, для потреб фронту придбали та передали понад 327 автомобілів, 119 квадрокоптерів, а в грудні 2022 року оператори ГРМ профінансували виробництво українського безпілотника «Тор». Також для передової та мешканців деокупованих територій виготовлено понад 1000 печей-буржуйок.

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