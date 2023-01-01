Сьогодні на Волинь привезуть тіла загиблих Героїв «На щиті»
Сьогодні, 12:06
Сьогодні, 5 квітня, на Волинь прибуває гуманітарна місія «На щиті», яка повертає загиблих Героїв.
Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська на своїй сторінці у фейсбуці.
Героїв зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 15:00.
Супроводжувати будуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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Про це повідомила волонтерка Еля Коротинська на своїй сторінці у фейсбуці.
Героїв зустрічатимуть у селі Піддубці на АЗС «King Oil» о 15:00.
Супроводжувати будуть через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника.
Про дату час та місце поховання кожного Героя повідомлять окремо.
Прохання до водіїв: коли ви помітили попереду авто поліції з увімкненими проблисковими маячками та колону автомобілів, які під прапорами супроводжують місію «НА ЩИТІ» - пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, аби пропустити жалобний кортеж.
Прохання до пішоходів: не перебігати дорогу перед колоною. Просимо гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим: зняти головний убір, покласти праву руку на серце, або опуститись на одне коліно.
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