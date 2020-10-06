Волинянин побив знайомого: постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 11:45
3 квітня у місті Ковель між двома ковельчанами виник конфлікт, під час якого 40-річний чоловік побив свого 36-річного знайомого.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті потерпілого із травмами госпіталізували до реанімації.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліцейські затримали ковельчанина в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
У результаті потерпілого із травмами госпіталізували до реанімації.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліцейські затримали ковельчанина в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.
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