Волинянин побив знайомого: постраждалий – у реанімації

Волинянин побив знайомого: постраждалий – у реанімації
3 квітня у місті Ковель між двома ковельчанами виник конфлікт, під час якого 40-річний чоловік побив свого 36-річного знайомого.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У результаті потерпілого із травмами госпіталізували до реанімації.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали ковельчанина в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.

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Теги: побиття, лікарня, Волинь, поліція
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