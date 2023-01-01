Подоляк каже, що Україна зможе звільнити Крим за 5-7 місяців

Михайло Подоляк вважає, що Україна зможе за п'ять-сім місяців звільнити окупований Крим.



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«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – запевнив Подоляк.



2023 буде важким періодом для півострова, вважає він, тому що російська пропаганда там добре попрацювала, й «вичищати руський мир» буде важко.



«І тому нам доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб Крим зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо російської федерації. Нам доведеться все це зламати. Оці всі «русское движение, русские партии, за русь» і так далі. От це треба не повторити. Треба собі відверто сказати: демократія – це не право формуват



За його словами, у Криму доведеться повністю закрити все, що стосується російського культурного простору. Але забороняти використовувати російську мову у приватному житті, звичайно, не будуть. «Дома, будь ласка, використовуй, але це не інструмент тиску, це не інструмент протесту, це не інструмент шантажу», – зазначив радник голови ОПУ.



Якщо хтось у Криму не захоче жити за законами та правилами України, то має добровільно виїхати. Крім того, після звільнення півострова Україна має розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих громадян.



«От як тільки заходимо, по-перше ми маємо провести розслідування щодо людей, які були репресовані, протягом усіх років окупації. По-друге, маємо з’ясувати хто писав доноси. Я вважаю, що там багато людей мають отримати юридичне покарання, за те, що вони змінили паспорт України на Росію і були по суті колаборантами, зрадниками», – вважає Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президентавважає, що Україна зможе за п'ять-сім місяців звільнити окупований Крим.Він сказав про це в інтерв'ю «Радіо Свобода».«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору це дуже мало шість місяців, чи п’ять, чи сім місяців, ми будемо знаходитись в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу, немає в росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни, абсолютно очевидна, і ми точно можемо проговорити реалії Криму на набережній в Ялті. І ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму», – запевнив Подоляк.2023 буде важким періодом для півострова, вважає він, тому що російська пропаганда там добре попрацювала, й «вичищати руський мир» буде важко.«І тому нам доведеться проводити дуже потужні стабілізаційні заходи, і це буде тяжкий період для Криму, для того, щоб Крим зрозумів – ніколи більше він не зможе ставити питання про якийсь особливий свій статус щодо російської федерації. Нам доведеться все це зламати. Оці всі «русское движение, русские партии, за русь» і так далі. От це треба не повторити. Треба собі відверто сказати: демократія – це не право формуватЗа його словами, у Криму доведеться повністю закрити все, що стосується російського культурного простору. Але забороняти використовувати російську мову у приватному житті, звичайно, не будуть. «Дома, будь ласка, використовуй, але це не інструмент тиску, це не інструмент протесту, це не інструмент шантажу», – зазначив радник голови ОПУ.Якщо хтось у Криму не захоче жити за законами та правилами України, то має добровільно виїхати. Крім того, після звільнення півострова Україна має розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих громадян.«От як тільки заходимо, по-перше ми маємо провести розслідування щодо людей, які були репресовані, протягом усіх років окупації. По-друге, маємо з’ясувати хто писав доноси. Я вважаю, що там багато людей мають отримати юридичне покарання, за те, що вони змінили паспорт України на Росію і були по суті колаборантами, зрадниками», – вважає Подоляк.

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