У Луцьку порушники правил паркування сплатили майже 430 тисяч гривень

У Луцьку порушники правил паркування сплатили майже 430 тисяч гривень
У Луцьку муніципали протягом місяця поповнили бюджет міста за рахунок оштрафованих «паркохамів» на майже 430 тисяч гривень.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Окрім «безлічі профілактичних бесід» з водіями, за минулий місяць інспектори винесли 2 115 постанов за порушення правил паркування. З них до місцевого бюджету вже надійшло 428 977 грн 90 коп.

Муніципали нагадують, що за здійснення зупинки та стоянки у місцях, де це заборонено. передбачений штраф у розмірі 340 гривень (ч. 1 ст. 122 КУпАП).
А якщо розміщення транспортного засобу є таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, – штраф у розмірі 680 гривень (ч. 3 ст. 122 КУпАП).

В разі неоплати вартості послуг з користування майданчиком для платного паркування – штраф у двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування майданчиком для платного паркування (ч. 1 ст. 152-1 КУпАП).

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Теги: правила паркування, порушники, Луцьк
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