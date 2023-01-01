Москва намагається знайти гроші за кордоном для затяжної війни з Україною, – британська розвідка





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Як наголошується у зведенні, 28 березня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті знаходиться "в стадії розробки". Цей крок свідчить про те, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружньою".



Як тільки розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії. "Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.



За даними британської розвідки, останні місяці власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. Однак малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.



"Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити дірки у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи", - зазначають у Міноборони Британії.



Раніше агентство Bloomberg писало, що Росія приховує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків, що є переконливим показником того, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони причетні до вторгнення.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.Як наголошується у зведенні, 28 березня прем'єр-міністр Росіїзаявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті знаходиться "в стадії розробки". Цей крок свідчить про те, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружньою".Як тільки розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії. "Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.За даними британської розвідки, останні місяці власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. Однак малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому."Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити дірки у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи", - зазначають у Міноборони Британії.Раніше агентство Bloomberg писало, що Росія приховує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків, що є переконливим показником того, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети.

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