Москва намагається знайти гроші за кордоном для затяжної війни з Україною, – британська розвідка

Москва намагається знайти гроші за кордоном для затяжної війни з Україною, – британська розвідка
Росія планує випустити зовнішні боргові зобов'язання для фінансування затяжної війни проти України. Якщо іноземні інвестори куплять ці папери, то вони причетні до вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, 28 березня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що перехід до випуску частини суверенних боргових зобов'язань Росії в іноземній валюті знаходиться "в стадії розробки". Цей крок свідчить про те, що Росія розраховує на зовнішню фінансову підтримку з боку іноземних держав, які вона вважає "дружньою".

Як тільки розробку буде завершено, інвестори з інших країн зможуть викупити суверенний борг Росії та, таким чином, профінансувати бюджетний дефіцит у Росії. "Такі інвестори побічно фінансуватимуть вторгнення Росії в Україну", - йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, останні місяці власні російські банки були основними суб'єктами, які купують російський державний борг. Однак малоймовірно, що вони спроможні повністю фінансувати очікуваний дефіцит бюджету в майбутньому.

"Російські офіційні особи, ймовірно, розглядають випуск зовнішніх боргових зобов'язань як один із способів закрити дірки у фінансах Росії, оскільки вони планують затяжну війну в Україні. Однак залишається незрозумілим, чи вдасться Росії реалізувати ці заходи", - зазначають у Міноборони Британії.

Раніше агентство Bloomberg писало, що Росія приховує безпрецедентну третину своїх бюджетних видатків, що є переконливим показником того, як рік війни проти України змінив державні фінанси та економічні пріоритети.

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Теги: Росія, Україна, війна
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