У Луцьку сканують пам'ятки архітектури. ФОТО

У Луцьку сканують пам'ятки архітектури. ФОТО
У Луцьку триває процес сканування пам'яток архітектури. Роботи, вартість яких – 14 700 доларів США, фінансують европейські донори.

Про це розповіла Суспільному керівниця управління туризму та промоції Луцька Катерина Теліпська.

Закарбувати луцькі пам'ятки власників лазерного обладнання після початку повномасштабної війни попросили фахівці управління туризму та промоції Луцької міської ради.

"Ми надали перелік із 10 об'єктів, але, на жаль – це грантові кошти і міжнародний фонд підтримали поки що сканування чотирьох пам'яток. Тішимося і цьому", – каже Катерина Теліпська.

Фахівці Тернопільської фірми, яка виграла грант, мають відсканувати Луцький замок, Кафедральний собор Святої Трійці, Єзуїтський колегіум (з підземеллям) з вежею Чорторийських та муром Окольного замку та Кафедральний костел святих апостолів Петра і Павла з підземеллям.
У Луцьку сканують пам'ятки архітектури. ФОТО

Для робіт використовують лазерний 3D cканер. Його ставлять на штатив, вмикають та під'єднують до GPS навігатора, – розповів працівник фірми Євген Кальчук.

Усі відскановані зображення з'єднуються разом і утворюють точну 3D-копію об'єкта, розповідає Юрій Преподобний. З його слів, головна мета цього проєкту – зберегти віртуальну копію пам'ятки, щоб у випадку її руйнування усе із точністю відтворити.
У Луцьку сканують пам'ятки архітектури. ФОТО

"Ми бачимо буквально ледь не кожен міліметр. В 2019-му році була пожежа і горів Собор Парижської Богоматері, але він був відсканований ще в 2014-2015 році. І зараз на основі цих даних його відновлюють", – говорить Юрій Преподобний.

З березня 2022-го фахівці відсканували 39 пам'яток у різних регіонах України.


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Теги: сканують пам'ятки архітектури, Луцьк
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