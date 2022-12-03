Біля Луцька зіткнулися вантажівка і BMW: є постраждалий





Аварія трапилася зранку у середу, 5 квітня. Про це виданню



Аварію підтвердили у поліції Волині. За словами правоохоронців, в аварії постраждала одна людина.



«Зіткнулися MAN і BMW. За попередніми даними, є один потерпілий. На місці працюють поліцейські», - прокоментували у поліції Волині.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району на вулиці Об'їзній трапилася аварія - зіткнулися вантажівка "МАН" та авто "БМВ".Аварія трапилася зранку у середу, 5 квітня. Про це виданню ВСН повідомили очевидці.Аварію підтвердили у поліції Волині. За словами правоохоронців, в аварії постраждала одна людина.«Зіткнулися MAN і BMW. За попередніми даними, є один потерпілий. На місці працюють поліцейські», - прокоментували у поліції Волині.Деталі згодом.

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