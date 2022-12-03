Біля Луцька зіткнулися вантажівка і BMW: є постраждалий
Сьогодні, 10:00
У селі Струмівка Підгайцівської громади Луцького району на вулиці Об'їзній трапилася аварія - зіткнулися вантажівка "МАН" та авто "БМВ".
Аварія трапилася зранку у середу, 5 квітня. Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Аварію підтвердили у поліції Волині. За словами правоохоронців, в аварії постраждала одна людина.
«Зіткнулися MAN і BMW. За попередніми даними, є один потерпілий. На місці працюють поліцейські», - прокоментували у поліції Волині.
Деталі згодом.
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Аварія трапилася зранку у середу, 5 квітня. Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Аварію підтвердили у поліції Волині. За словами правоохоронців, в аварії постраждала одна людина.
«Зіткнулися MAN і BMW. За попередніми даними, є один потерпілий. На місці працюють поліцейські», - прокоментували у поліції Волині.
Деталі згодом.
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