Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі

Володимир Зеленський перетнув українсько-польський кордон. На 5 квітня у нього заплановано низку офіційних заходів у Варшаві.



Про це повідомив керівник Офісу президента Польщі з питань міжнародної політики Марчин Пшидач в ефірі TVN24, пише



Об 11:00 (12:00 по Києву) Зеленський прибуде до Президентського палацу у Варшаві, де зустрінеться з польським президентом Анджеєм Дудою. Темами переговорів під час зустрічей із президентом та главою уряду Польщі будуть безпека та економічне співробітництво.



Також запланований польсько-український економічний форум, де підприємці мають обговорити економічні відносини з Україною. Крім того, Зеленський має зустрітися з людьми, які допомагали українцям, які тікали від війни.



А о 18:00 (19:00 по Києву) Зеленський та Дуда виступлять у Королівському замку. На Замковій площі виставлять великі екрани, щоб всі охочі могли побачити президентів під час промов.



Пшидач заявив, що це перший офіційний візит Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської з початку повномасштабної війни.



«Досі, коли президент Зеленський виїжджав, це були екстрені візити для вирішення однієї чи двох справ. Зараз президент України починає повноцінну дипломатичну діяльність», — сказав представник канцелярії Дуди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Україниперетнув українсько-польський кордон. На 5 квітня у нього заплановано низку офіційних заходів у Варшаві.Про це повідомив керівник Офісу президента Польщі з питань міжнародної політикив ефірі TVN24, пише Громадське Об 11:00 (12:00 по Києву) Зеленський прибуде до Президентського палацу у Варшаві, де зустрінеться з польським президентом. Темами переговорів під час зустрічей із президентом та главою уряду Польщі будуть безпека та економічне співробітництво.Також запланований польсько-український економічний форум, де підприємці мають обговорити економічні відносини з Україною. Крім того, Зеленський має зустрітися з людьми, які допомагали українцям, які тікали від війни.А о 18:00 (19:00 по Києву) Зеленський та Дуда виступлять у Королівському замку. На Замковій площі виставлять великі екрани, щоб всі охочі могли побачити президентів під час промов.Пшидач заявив, що це перший офіційний візит Володимира Зеленського та першої ледіз початку повномасштабної війни.«Досі, коли президент Зеленський виїжджав, це були екстрені візити для вирішення однієї чи двох справ. Зараз президент України починає повноцінну дипломатичну діяльність», — сказав представник канцелярії Дуди.

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