У Ковелі 2-річна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 09:18
4 квітня о 17:30 до ковельських рятувальників надійшло повідомлення про те, що у багатоквартирному житловому будинку на бульварі Лесі Українки зачинилися двері в квартиру, де знаходилася 2-х річна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Для надання допомоги на місце події прибуло відділення рятувальників 4-ї державно пожежно-рятувальної частини. За допомогою телескопічної драбини рятувальники відчинили вікно квартири на 2-у поверсі, потрапили всередину та відчинили двері оселі зсередини.
Всі дії відбувалися під наглядом поліції та власниці помешкання.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Для надання допомоги на місце події прибуло відділення рятувальників 4-ї державно пожежно-рятувальної частини. За допомогою телескопічної драбини рятувальники відчинили вікно квартири на 2-у поверсі, потрапили всередину та відчинили двері оселі зсередини.
Всі дії відбувалися під наглядом поліції та власниці помешкання.
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