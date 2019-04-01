У Ковелі 2-річна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників. ФОТО

У Ковелі 2-річна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників. ФОТО
4 квітня о 17:30 до ковельських рятувальників надійшло повідомлення про те, що у багатоквартирному житловому будинку на бульварі Лесі Українки зачинилися двері в квартиру, де знаходилася 2-х річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Для надання допомоги на місце події прибуло відділення рятувальників 4-ї державно пожежно-рятувальної частини. За допомогою телескопічної драбини рятувальники відчинили вікно квартири на 2-у поверсі, потрапили всередину та відчинили двері оселі зсередини.

Всі дії відбувалися під наглядом поліції та власниці помешкання.
У Ковелі 2-річна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників. ФОТО




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, рятувальники, дитина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі
Сьогодні, 09:41
На Волині під час комендантської години затримали п'яного водія, який не мав прав
Сьогодні, 09:27
У Ковелі 2-річна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників. ФОТО
Сьогодні, 09:18
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Сергієм Неродою
Сьогодні, 09:15
Захисники вже знищили понад 176 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники На Волині 2-річна дитина зачинила маму на балконі: визволяли рятувальники
01 квітень, 2019, 10:24
На Волині рятувальники допомогли дитині, яка зачинилась на балконі На Волині рятувальники допомогли дитині, яка зачинилась на балконі
11 листопад, 2022, 09:53
На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини На Волині 11-річній дівчинці провели операцію на серці без розтину грудної клітини
27 вересень, 2022, 16:01
Пожежа на пилорамі волинського депутата: що кажуть рятувальники Пожежа на пилорамі волинського депутата: що кажуть рятувальники
15 жовтень, 2021, 15:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку порушники правил паркування сплатили майже 430 тисяч гривень
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцьку сканують пам'ятки архітектури. ФОТО
Сьогодні, 10:30
 0
СБУ встановила трьох російських військових, які зґвалтували жінку на Харківщині
Сьогодні, 10:15
 0
Біля Луцька зіткнулися вантажівка і BMW: є постраждалий
Сьогодні, 10:00
 0
Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі
Сьогодні, 09:41
 0
Медіа
відео
1/8