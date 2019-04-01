У Ковелі 2-річна дитина зачинилася у квартирі: викликали рятувальників. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Для надання допомоги на місце події прибуло відділення рятувальників 4-ї державно пожежно-рятувальної частини. За допомогою телескопічної драбини рятувальники відчинили вікно квартири на 2-у поверсі, потрапили всередину та відчинили двері оселі зсередини.



Всі дії відбувалися під наглядом поліції та власниці помешкання.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 4 квітня о 17:30 до ковельських рятувальників надійшло повідомлення про те, що у багатоквартирному житловому будинку на бульварі Лесі Українки зачинилися двері в квартиру, де знаходилася 2-х річна дитина.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Для надання допомоги на місце події прибуло відділення рятувальників 4-ї державно пожежно-рятувальної частини. За допомогою телескопічної драбини рятувальники відчинили вікно квартири на 2-у поверсі, потрапили всередину та відчинили двері оселі зсередини.Всі дії відбувалися під наглядом поліції та власниці помешкання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію