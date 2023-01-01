Захисники вже знищили понад 176 тисяч окупантів
Сьогодні, 09:10
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
танків – 3 629 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,
артилерійських систем – 2 707 (+10) од,
РСЗВ – 532 (+4) од,
засобів ППО – 280 (+0) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,
спеціальної техніки – 299 (+1) од.
Дані уточнюються.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,
танків – 3 629 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,
артилерійських систем – 2 707 (+10) од,
РСЗВ – 532 (+4) од,
засобів ППО – 280 (+0) од,
літаків – 306 (+0) од,
гелікоптерів – 291 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,
крилатих ракет – 911 (+0) од,
кораблів/катерів – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,
спеціальної техніки – 299 (+1) од.
Дані уточнюються.
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