Захисники вже знищили понад 176 тисяч окупантів

Захисники вже знищили понад 176 тисяч окупантів
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 550 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 176 240 (+550) осіб ліквідовано,

танків – 3 629 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7 005 (+6) од,

артилерійських систем – 2 707 (+10) од,

РСЗВ – 532 (+4) од,

засобів ППО – 280 (+0) од,

літаків – 306 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 283 (+6) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 573 (+11) од,

спеціальної техніки – 299 (+1) од.

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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