Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Сергієм Неродою
Сьогодні, 09:15
Завтра, 6 квітня, у Литовезькій громаді прощатимуться із загиблим Героєм Сергієм Неродою.
Про це повідомили у громаді.
"Закликаємо гідно зустріти нашого захисника Сергія Нероду та провести Героя в останню дорогу. Об 11:00 6 квітня створити коридор шани від початку вулиці Литовської до дому загиблого. Чин поховання відбудеться у храмі Ведення Пресвятої Богородиці села Литовеж о 13.00 цього ж дня. Поховають загиблого захисника на сільському кладовищі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у громаді.
"Закликаємо гідно зустріти нашого захисника Сергія Нероду та провести Героя в останню дорогу. Об 11:00 6 квітня створити коридор шани від початку вулиці Литовської до дому загиблого. Чин поховання відбудеться у храмі Ведення Пресвятої Богородиці села Литовеж о 13.00 цього ж дня. Поховають загиблого захисника на сільському кладовищі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.
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