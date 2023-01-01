Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Сергієм Неродою

Сергієм Неродою.



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"Закликаємо гідно зустріти нашого захисника Сергія Нероду та провести Героя в останню дорогу. Об 11:00 6 квітня створити коридор шани від початку вулиці Литовської до дому загиблого. Чин поховання відбудеться у храмі Ведення Пресвятої Богородиці села Литовеж о 13.00 цього ж дня. Поховають загиблого захисника на сільському кладовищі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 6 квітня, у Литовезькій громаді прощатимуться із загиблим ГероємПро це повідомили у громаді."Закликаємо гідно зустріти нашого захисника Сергія Нероду та провести Героя в останню дорогу. Об 11:00 6 квітня створити коридор шани від початку вулиці Литовської до дому загиблого. Чин поховання відбудеться у храмі Ведення Пресвятої Богородиці села Литовеж о 13.00 цього ж дня. Поховають загиблого захисника на сільському кладовищі. Вічна та світла пам’ять Герою!" - йдеться в повідомленні.

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