На Волині під час комендантської години затримали п'яного водія, який не мав прав
Сьогодні, 09:27
Нетверезого та позбавленого права керування водія виявили ковельські патрульні за кермом Opel Vectra.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це сталося днями, на вулиці Корольова. Після опівночі екіпаж поліцейських зупинив автомобіль, який рухався під час дії комендантської години. Перевіривши документи у 48-річного водія, патрульні з’ясували, що він був позбавлений права керування судом на три роки. Також чоловік не пред’явив реєстраційний документ і страховий поліс.
Крім того, у громадянина патрульні виявили ознаки алкогольно сп’яніння. Коли він пройшов перевірку за допомогою приладу Drager, результат становив 2,52 проміле. Такий показник перевищує максимально допустиму норму у понад 12 разів.
На керманича склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Це сталося днями, на вулиці Корольова. Після опівночі екіпаж поліцейських зупинив автомобіль, який рухався під час дії комендантської години. Перевіривши документи у 48-річного водія, патрульні з’ясували, що він був позбавлений права керування судом на три роки. Також чоловік не пред’явив реєстраційний документ і страховий поліс.
Крім того, у громадянина патрульні виявили ознаки алкогольно сп’яніння. Коли він пройшов перевірку за допомогою приладу Drager, результат становив 2,52 проміле. Такий показник перевищує максимально допустиму норму у понад 12 разів.
На керманича склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
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Сьогодні, 09:27
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