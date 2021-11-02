На Волині під час комендантської години затримали п'яного водія, який не мав прав

На Волині під час комендантської години затримали п'яного водія, який не мав прав
Нетверезого та позбавленого права керування водія виявили ковельські патрульні за кермом Opel Vectra.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Це сталося днями, на вулиці Корольова. Після опівночі екіпаж поліцейських зупинив автомобіль, який рухався під час дії комендантської години. Перевіривши документи у 48-річного водія, патрульні з’ясували, що він був позбавлений права керування судом на три роки. Також чоловік не пред’явив реєстраційний документ і страховий поліс.

Крім того, у громадянина патрульні виявили ознаки алкогольно сп’яніння. Коли він пройшов перевірку за допомогою приладу Drager, результат становив 2,52 проміле. Такий показник перевищує максимально допустиму норму у понад 12 разів.

На керманича склали адмінматеріали за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) та ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: Волинь, водій, права
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