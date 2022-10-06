Знайшли 28-річну волинянку, яка пішла з дому тиждень тому

Знайшли 28-річну волинянку, яка пішла з дому тиждень тому
Поліцейські розшукали Сташук Іванну Анатоліївну, 29 листопада 1994 року народження, жительку села Вишеньки, Луцького району.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Жінка 29 березня вранці пішла з дому і її розшукували. Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що її розшукали.

Поліцейські стверджують, що зараз життю та здоров'ю жінки нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Сташук, волинянка, розшукали, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директор закладу освіти на Волині прийняла на роботу своїх родичів і виписувала їм премії
Сьогодні, 12:20
Сьогодні на Волині привезуть тіла загиблих Героїв «На щиті»
Сьогодні, 12:06
Знайшли 28-річну волинянку, яка пішла з дому тиждень тому
Сьогодні, 11:55
Волинянин побив знайомого: постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 11:45
Подоляк каже, що Україна зможе звільнити Крим за 5-7 місяців
Сьогодні, 11:30
Схожі новини
Майже тиждень розшукують 28-річну волинянку Майже тиждень розшукують 28-річну волинянку
04 квітень, 16:07
Знайшли 33-річну волинянку, яка 13 березня пішла з дому Знайшли 33-річну волинянку, яка 13 березня пішла з дому
24 березень, 12:39
Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина Волинянка заявила поліції, що колишній чоловік викрав її малолітнього сина
23 лютий, 13:31
Знайшли 15-річну дівчину з Забороля, яка два дні тому не повернулася додому Знайшли 15-річну дівчину з Забороля, яка два дні тому не повернулася додому
06 жовтень, 2022, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Директор закладу освіти на Волині прийняла на роботу своїх родичів і виписувала їм премії
Сьогодні, 12:20
 0
Сьогодні на Волині привезуть тіла загиблих Героїв «На щиті»
Сьогодні, 12:06
 0
Знайшли 28-річну волинянку, яка пішла з дому тиждень тому
Сьогодні, 11:55
 0
Волинянин побив знайомого: постраждалий – у реанімації
Сьогодні, 11:45
 0
Подоляк каже, що Україна зможе звільнити Крим за 5-7 місяців
Сьогодні, 11:30
 0
Медіа
відео
1/8