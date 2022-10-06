Знайшли 28-річну волинянку, яка пішла з дому тиждень тому

Сташук Іванну Анатоліївну, 29 листопада 1994 року народження, жительку села Вишеньки, Луцького району.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Жінка 29 березня вранці



Поліцейські стверджують, що зараз життю та здоров'ю жінки нічого не загрожує.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські розшукали, 29 листопада 1994 року народження, жительку села Вишеньки, Луцького району.Про цеповідомили у пресслужбі поліції Волині.Жінка 29 березня вранці пішла з дому і її розшукували . Сьогодні, 5 квітня, стало відомо, що її розшукали.Поліцейські стверджують, що зараз життю та здоров'ю жінки нічого не загрожує.

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