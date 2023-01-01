Директорка закладу освіти на Волині прийняла на роботу своїх родичів і виписувала їм премії

Рожищенський районний суд притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, директорку закладу освіти, підпорядкованого Рожищенській міській раді.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів міську раду.Директорка видала та підписала накази про прийняття на роботу своїх родичів, а згодом видавала накази про виплату їм премій.Суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.Штраф уже сплачений.