Директорка закладу освіти на Волині прийняла на роботу своїх родичів і виписувала їм премії
Сьогодні, 12:20
Рожищенський районний суд притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, директорку закладу освіти, підпорядкованого Рожищенській міській раді.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів міську раду.
Директорка видала та підписала накази про прийняття на роботу своїх родичів, а згодом видавала накази про виплату їм премій.
Суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.
Штраф уже сплачений.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Посадовиця, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів міську раду.
Директорка видала та підписала накази про прийняття на роботу своїх родичів, а згодом видавала накази про виплату їм премій.
Суд визнав її винуватою у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та призначив покарання у виді штрафу в розмірі 3400 гривень.
Штраф уже сплачений.
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