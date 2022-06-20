Бухгалтерку міськради на Волині судять за службову недбалість

Бухгалтерку міськради на Волині судять за службову недбалість
Посадовицю Нововолинської міської ради судять за службову недбалість.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Прокурори Володимирської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення головним бухгалтером централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської ради службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч.2 ст.367 КК України).

За даними слідства, посадовиця наприкінці 2020 року під час проведення розрахункових операцій із комунальним підприємством безпідставно підписала платіжні доручення на оплату послуг за завищеними тарифами, що призвело до зайвої сплати бюджетних коштів постачальнику на суму понад 380 тисяч гривень.




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Теги: Нововолинськ, бухгалтер, суд
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