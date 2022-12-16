ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО

ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО
Учора, 7 квітня, на вулиці Конякіна, що у Луцьку, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Одного із потерпілих довелося деблокувати.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

«Рятувальники 25-ї ДПРЧ міста Луцька (одне відділення) та аварійно-рятувальної частини залучались до ліквідаціі наслідків дорожньо-транспортної пригоди та деблокували потерпілого в одному з автомобілів», – ідеться у дописі.

Нагадаємо, водій автомобіля BMW допустив зіткнення із Volkswagen. Попередньо, перед цим він завдав механічних пошкоджень іншому транспортному засобу. Обох водіїв доставили до медзакладу.

ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО
ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО
ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, Луцьк, Конякіна, ДСНС
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