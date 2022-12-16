ДТП на Конякіна: потерпілого деблокували рятувальники. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



«Рятувальники 25-ї ДПРЧ міста Луцька (одне відділення) та аварійно-рятувальної частини залучались до ліквідаціі наслідків дорожньо-транспортної пригоди та деблокували потерпілого в одному з автомобілів», – ідеться у дописі.



Нагадаємо, водій автомобіля BMW допустив зіткнення із Volkswagen. Попередньо, перед цим він завдав механічних пошкоджень іншому транспортному засобу. Обох водіїв доставили до медзакладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 7 квітня, на вулиці Конякіна, що у Луцьку, трапилася дорожньо-транспортна пригода . Одного із потерпілих довелося деблокувати.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.«Рятувальники 25-ї ДПРЧ міста Луцька (одне відділення) та аварійно-рятувальної частини залучались до ліквідаціі наслідків дорожньо-транспортної пригоди та деблокували потерпілого в одному з автомобілів», – ідеться у дописі.Нагадаємо, водій автомобіля BMW допустив зіткнення із Volkswagen. Попередньо, перед цим він завдав механічних пошкоджень іншому транспортному засобу. Обох водіїв доставили до медзакладу.

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