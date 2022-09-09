Злитий в мережу «план контрнаступу» – фейк і спецоперація Росії, – ГУР

Злитий в мережу «план контрнаступу» – фейк і спецоперація Росії, – ГУР
Таємні документи західних союзників щодо контрнаступу Збройних сил України – фейк.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону, що останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. Відповідну заяву українська розвідка зробила 8 квітня, пише 24 Канал.

Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін. Причому частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.

«Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати», – запевнив розвідник.

За словами Андрія Юсова, контрнаступ буде. Ба більше, головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.

Розвідник також припустив, що Кремль міг підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

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Теги: Фейк, ГУР, контрнаступ, документи
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