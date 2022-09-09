Злитий в мережу «план контрнаступу» – фейк і спецоперація Росії, – ГУР





Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів у ефірі телемарафону, що останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. Відповідну заяву українська розвідка зробила 8 квітня, пише



Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін. Причому частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.



«Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати», – запевнив розвідник.



За словами Андрія Юсова, контрнаступ буде. Ба більше, головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.



Розвідник також припустив, що Кремль міг підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Таємні документи західних союзників щодо контрнаступу Збройних сил України – фейк.Представник Головного управління розвідки Міноборонирозповів у ефірі телемарафону, що останні десятиліття найуспішніші операції російських спецслужб проходили в фотошопі. Відповідну заяву українська розвідка зробила 8 квітня, пише 24 Канал Андрій Юсов зауважив, що після попереднього аналізу цих матеріалів видно, що там є брехливі цифри по втратах з обох сторін. Причому частина інформації – з відкритих джерел. Адже Україна неодноразово заявляла про потреби української армії на всіх рівнях.«Ні для кого не є секретом, що Україна ставить питання про авіацію, танки, боєприпаси та інші речі, які потрібні для швидшого звільнення окупованих територій, для збереження життів. Все інше – будемо чекати офіційних коментарів. Але українському суспільству немає підстав переживати», – запевнив розвідник.За словами Андрія Юсова, контрнаступ буде. Ба більше, головні плани ворог побачить і відчує на полі бою.Розвідник також припустив, що Кремль міг підробити документи, щоб зірвати або уповільнити західну допомогу Україні.

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